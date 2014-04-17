版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 12:32 BJT

中国新债：中国铁路总公司下周二发行200亿元中期票据，期限五年

路透上海4月17日 - 中国铁路总公司周四公告称，将于下周二(22日)在银行间债市招标
发行200亿元人民币中期票据，期限五年。
        
    以下为具体发行条款：

    发行人  注册金额 拟发规模 期限  发行日  主承销商  主体评级  起息日  上市日 
             (亿元)  (亿元)   (年)                             (缴款日)
    ===========================================================================
    中国铁路  600      200     5   4/22招标  中国银行   AAA      4/23    4/24
    总公司                                   工商银行
    ============================================================================
    
    中国铁道部改革方案于去年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟
订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，
承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。去年，部分铁
道债为超出“红线”外的特批额度。(完)
        
    参看详情，可点选上海清算所网站 here

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐