《分析》铜矿商眼中的盲点：中国铜融资交易解除

“融资交易仍然有利可图，因为仍然可以从中国人民币利率高于美元利率的利差获利，”汤森路透GFMS资深分析师Rob Smith指出。

“我们不认为这些融资会瓦解或是大量解除。但我们接下来可能会看到的大概是融资交易减少。”

人民币贬值，也是这些融资交易可能最终解除的原因之一。

中国人行在2月及3月突然出手打击作多人民币的投机客，引导人民币净贬2.54%，为1994年设立国内汇市以来最大两个月跌幅。

“之前所看到的(融资交易)迅速增势，将会放缓，人民币贬值造成这些交易的资金成本提高很多，”麦格理分析师Colin Hamilton指出。

整体而言，Hamilton不认为融资交易会崩盘，但他承认，这对矿产商是一大隐忧，因为这不是他们所能控制的。

根据高盛数据，中国以大宗商品作为担保品的贷款余额高达1,600亿美元，相当于短期外汇贷款的31%左右。

由于中国当局收紧信贷管道，过去几周中国买家已有约3亿美元的大豆进口合同违约。

不过目前而言，铜价疲软、铜供应过剩日增、以及需求乏力，是矿产商最担心的事。