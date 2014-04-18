新债招标：农行ABS优先A1档利率5.65%，优先A2档5.50%--发行快报

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透上海4月18日 - 中国债券信息网发行快报显示，按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周五上午招标发行的信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，优先A1档、优先A2档和优先B档中标利差分别为2.65%、2.50%和3.90%。
按一年定存基准利率3%计算，对应中标利率为5.65%、5.50%和6.90%。
此次ABS发行规模合计21.2175亿元人民币，含优先A1档5亿元，优先A2档10.35亿元，优先B档3.35亿元，次级档2.5175亿元；次级资产支持证券无票面利率，其中1.45亿元(不含发起人持有部分)采用数量招标方式发行。
该期ABS采用双评级制，中诚信国际和中债资信对优先A档的预定评级均为AAA，优先B档的预定评级均为A+，次级档则未予评级；由中信信托担任发行人和受托人，联席主承销商为中信证券 和中金公司。
该ABS缴款日和分销日均为4月21日，起息日和信托设立日则为4月22日。
信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。
中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据