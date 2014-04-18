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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 11:32 BJT

新债招标：农行ABS优先A1档利率5.65%，优先A2档5.50%--发行快报

路透上海4月18日 - 中国债券信息网发行快报显示，按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周五上午招标发行的信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，优先A1档、优先A2档和优先B档中标利差分别为2.65%、2.50%和3.90%。

按一年定存基准利率3%计算，对应中标利率为5.65%、5.50%和6.90%。

此次ABS发行规模合计21.2175亿元人民币，含优先A1档5亿元，优先A2档10.35亿元，优先B档3.35亿元，次级档2.5175亿元；次级资产支持证券无票面利率，其中1.45亿元(不含发起人持有部分)采用数量招标方式发行。

该期ABS采用双评级制，中诚信国际和中债资信对优先A档的预定评级均为AAA，优先B档的预定评级均为A+，次级档则未予评级；由中信信托担任发行人和受托人，联席主承销商为中信证券 和中金公司。

该ABS缴款日和分销日均为4月21日，起息日和信托设立日则为4月22日。

信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。

中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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