《热点透视》中信集团借壳上市表明，国企改革任重道远

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撰稿 Una Galani/编译 郑茵

路透香港4月16日 - 中国中信集团公司(CITIC)的370亿美元并购案折射出国企改革的艰巨性。这家巨型企业集团正在将从金融到足球的各类资产合并到旗下一家规模较小的香港上市子公司里。其结果就是将上市股份与杂七杂八规模较小的业务合在一起。但如果一切顺利，中信泰富 的股东将可近水楼台先得月。

这是中国首次向投资者开放如此庞大的综合性企业集团，其模式也不太容易为后来者所效仿。中信泰富的投资者将以284亿美元股票加80亿美元现金购买母公司主要业务部门的资产。新股配售价格为每股13.48港元，较中信泰富股价波动前的60日均价高26%，相当于中信泰富投资者以小幅折扣买到了这些资产。

投资者已经可以投资其中的许多资产。中信集团估值的80%以上为八家公司的上市股份，主要是中信银行和中信证券。其他近20%来自大约40家子公司，业务范围从直升机服务到房地产不一而足。估值问题还真是令人头疼。虽然中信集团资产的透明度相对较高，但股东或许还是较难追踪，比方说，中信泰富一直以来境况不佳的澳洲铁矿石业务。

中信集团涉足众多不同领域，充分展示了中国100多家中央直属企业的发展方式。但投资者可能从中受益。有些资产几乎是免费的，像北京国安足球俱乐部或中信出版社，对喜欢炫耀的投资者来说可能就颇有价值。如果中信集团决定在扩张方面加强自我节制，消除综合企业折让(Conglomerate Discount)可能也是一个价值来源。

如此剧烈的变化不会很快来临。眼下中信集团还是热衷于多元化发展，喜欢把自己比作德国的西门子 和李嘉诚的和记黄埔 。这让人担心中信帝国的规模不断膨胀，却不一定能给股东创造价值。虽然这次的大胆交易表明中信集团可能是中国最有探索精神的国企，但几十年的国家资本主义痕迹不可能一晚上就冲刷干净。(完)

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