中国货币市场：宽松依旧静待缴税来袭，定向降准资金释放作用料有限

路透上海4月17日 - 中国银行间市场周四资金面依旧充裕，主要质押式回购加权利率 中，隔夜及14天回落，七天品种持稳；不过盘中减点出资金的比例有所减少，马上将进入企业缴税高峰期，市场正观望其对流动性的实际影响。

市场人士并指出，国务院常务会议提出可降低部分农村金融机构的存准率，但由于该类机构的总体规模不算大，此举对心理的影响更多一些，料资金释放作用有限。

“还是宽松，(缴税影响)估计明天会有点体现，主要看下个礼拜，如果没什么影响，这个月就问题不大了，”华东一银行交易员称。

而今日隔夜和14天期加权利率都是在开盘价的带动下回落，其中14天品种降幅近30个基点(bp)，其与七天品种时隔一天后再现倒挂。

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。

对于定向降准对资金面的影响，上海一银行交易员谈到，政策刚出来的时候，市场最初判断过于乐观，在IRS和现券的走势上尤为明显，但随后市场情绪渐恢复平静。

他表示，市场分歧比较严重，有的认为只是老调重弹，有的觉得是新一轮刺激政策的开始。但总体来看，这一政策能最终体现的资金释放作用应该不会太大。

上述华东的银行交易员亦认为，此次定向降准政策出台后，表明政策更注重于结构性放松，大规模刺激政策如全面降准的可能性因此降低。

而交易员并表示，今日公开市场正回购操作力度较为平稳，对资金面影响有限，市场的关注焦点仍在即将到来的缴税因素。

中国央行公开市场今日仅进行950亿元人民币的28天期正回购操作，中标利率继续持稳于4.00%，14天期品种再度暂停。据此计算，本周公开市场净回笼资金410亿元。

据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1818 2.2714 -8.96

七天 2.7316 2.7339 -0.23

14天 2.7021 2.9961 -29.40

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.2300 2.3600 +287.00

七天 3.2900 2.8000 +49.00

14天 4.5100 4.0400 +47.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.2100 2.3500 -14.00

七天 2.7300 2.7300 0.00

14天 2.7300 3.0000 -27.00

Shibor

其中:隔夜 2.1810 2.2980 -11.70

七天 2.7210 2.7260 -0.50

三个月 5.5000 5.5000 0.00