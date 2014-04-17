中国货币市场：宽松依旧静待缴税来袭，定向降准资金释放作用料有限

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透上海4月17日 - 中国银行间市场周四资金面依旧充裕，主要质押式回购加权利率 中，隔夜及14天回落，七天品种持稳；不过盘中减点出资金的比例有所减少，马上将进入企业缴税高峰期，市场正观望其对流动性的实际影响。
市场人士并指出，国务院常务会议提出可降低部分农村金融机构的存准率，但由于该类机构的总体规模不算大，此举对心理的影响更多一些，料资金释放作用有限。
“还是宽松，(缴税影响)估计明天会有点体现，主要看下个礼拜，如果没什么影响，这个月就问题不大了，”华东一银行交易员称。
而今日隔夜和14天期加权利率都是在开盘价的带动下回落，其中14天品种降幅近30个基点(bp)，其与七天品种时隔一天后再现倒挂。
中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。
对于定向降准对资金面的影响，上海一银行交易员谈到，政策刚出来的时候，市场最初判断过于乐观，在IRS和现券的走势上尤为明显，但随后市场情绪渐恢复平静。
他表示，市场分歧比较严重，有的认为只是老调重弹，有的觉得是新一轮刺激政策的开始。但总体来看，这一政策能最终体现的资金释放作用应该不会太大。
上述华东的银行交易员亦认为，此次定向降准政策出台后，表明政策更注重于结构性放松，大规模刺激政策如全面降准的可能性因此降低。
而交易员并表示，今日公开市场正回购操作力度较为平稳，对资金面影响有限，市场的关注焦点仍在即将到来的缴税因素。
中国央行公开市场今日仅进行950亿元人民币的28天期正回购操作，中标利率继续持稳于4.00%，14天期品种再度暂停。据此计算，本周公开市场净回笼资金410亿元。
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.1818 2.2714 -8.96
七天 2.7316 2.7339 -0.23
14天 2.7021 2.9961 -29.40
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.2300 2.3600 +287.00
七天 3.2900 2.8000 +49.00
14天 4.5100 4.0400 +47.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.2100 2.3500 -14.00
七天 2.7300 2.7300 0.00
14天 2.7300 3.0000 -27.00
Shibor
其中:隔夜 2.1810 2.2980 -11.70
七天 2.7210 2.7260 -0.50
三个月 5.5000 5.5000 0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托