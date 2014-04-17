美国金融：财政部计划组建监控市政债市场的新部门--WSJ

路透4月17日 - 华尔街日报(WSJ)援引一财政部官员报导，美国财政部正在组建监控市政债市场的新部门。

该报引述该名官员谈话称，美国财政部希望通过加强对市政融资的监控，更好地了解市政债市场压力的影响。

这个新部门也将追踪国家和地方养老金，以及桥梁、道路和其它基建项目的融资情况。该部门将由摩根大通的一位资深公共融资银行家领导。

该部门将关注陷入困境的借款方，但没有制定和实施市场规则的权力。

在底特律市申请破产，以及负债约达700亿美元的波多黎各等地区出现财政问题后，加强对市政债市场的监控变得益发紧迫。