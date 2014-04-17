美国金融：财政部计划组建监控市政债市场的新部门--WSJ

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透4月17日 - 华尔街日报(WSJ)援引一财政部官员报导，美国财政部正在组建监控市政债市场的新部门。
该报引述该名官员谈话称，美国财政部希望通过加强对市政融资的监控，更好地了解市政债市场压力的影响。
这个新部门也将追踪国家和地方养老金，以及桥梁、道路和其它基建项目的融资情况。该部门将由摩根大通的一位资深公共融资银行家领导。
该部门将关注陷入困境的借款方，但没有制定和实施市场规则的权力。
在底特律市申请破产，以及负债约达700亿美元的波多黎各等地区出现财政问题后，加强对市政债市场的监控变得益发紧迫。
美国财政部发言人没有立即回覆路透记者征求评论的电子邮件。(完) (编译 白云; 审校 张明钧)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。