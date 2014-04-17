路透基点：又一家银行将参与中信资源再融资贷款案--TRLPC

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国国家开发银行料参与香港上市的中信资源控股有限公司的三年期贷款案，承贷5,000万美元，贷款规模从2.6亿美元扩大至3.1亿美元。
该笔贷款在3月签署，七家银行参与，国开行稍后获得授信批准参与本案。
一如此前报导，七家银行包括：中国建设银行(亚洲)(5,000万美元)、中国信托商业银行(5,000万美元)、星展银行(5,000万美元)、中银香港(3,500万美元)、三井住友银行(3,500万美元)、台新银行(3,000万美元)和台湾银行(1,000万美元)。
该项子弹式贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点。
银行受邀以三个层次承贷，承贷3,000万美元或以上者，综合收益为290个基点，可获得210个基点的前端费用和牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000万至2,900万美元者，综合收益为280个基点，可获180个基点前端费用和主办行头衔；承贷1,000万至1,900万美元者，综合收益为270个基点，可获150基点前端费用和安排行头衔。
筹集的资金将用来为一笔将于2014年5月到期的10亿美元七年期债券提供再融资。当初发债所得资金被部分用于支持中信资源收购哈萨克斯坦的油气资产，亦被用作营运资本。
中信资源上次融资是在2012年11月，获得4亿美元的三年定期贷款，利率为较Libor加码210个基点。该融资案由五家银行组成的银团牵头，并还有其它12家银行参与，贷款规模初始计划2亿美元。五家牵头银行是：台湾银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、瑞穗银行和台湾合作金库。
中信资源是一家能源及天然资源投资控股公司，业务涉及铝冶炼、煤炭、大宗商品进出口以及石油的开采、发展和生产。穆迪给予中信资源Ba3的评级。(完) (编译 王兴亚；审校 王冠中)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托