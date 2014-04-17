美国个股：通用汽车寻求动用破产计划免责条款，阻止点火开关官司

路透4月16日 - 通用汽车 表示，将要求法院驳回与通用2009年破产之前营业行为有关的诉讼，这显示，面对近期因点火开关瑕疵召修而引发的法律诉讼，通用的立场趋于强硬。

通用汽车已表示，凡发生在公司2009年脱离破产前的意外事件，法律保障公司免负赔偿责任，通用汽车已经向法院提出动议，要求中止与召回相关的诉讼，同时也要求破产法庭厘清公司受保护的范围。

通用汽车周二在德州南区美国地方法院提出，要求中止与点火开关相关的索赔诉讼，以等待合并诉讼的动议获得裁决，以及破产法庭裁决这些索赔是否违反通用汽车2009年破产出售令。

通用汽车表示，将很快向纽约南部地方法院提出动议，执行当年出售令之中的一项禁制令，通用表示，根据这项禁制令，诉讼原告不得为旧公司的相关赔偿责任，控告破产重整后的公司。

美国民主党参议员Richard Blumenthal周三发表声明称，通用汽车的作法，充分显示有意利用破产程序封杀诉讼，他呼吁法官拒绝给予通用这道免责保护。