美国个股：通用汽车寻求动用破产计划免责条款，阻止点火开关官司

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
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路透4月16日 - 通用汽车 表示，将要求法院驳回与通用2009年破产之前营业行为有关的诉讼，这显示，面对近期因点火开关瑕疵召修而引发的法律诉讼，通用的立场趋于强硬。
通用汽车已表示，凡发生在公司2009年脱离破产前的意外事件，法律保障公司免负赔偿责任，通用汽车已经向法院提出动议，要求中止与召回相关的诉讼，同时也要求破产法庭厘清公司受保护的范围。
通用汽车周二在德州南区美国地方法院提出，要求中止与点火开关相关的索赔诉讼，以等待合并诉讼的动议获得裁决，以及破产法庭裁决这些索赔是否违反通用汽车2009年破产出售令。
通用汽车表示，将很快向纽约南部地方法院提出动议，执行当年出售令之中的一项禁制令，通用表示，根据这项禁制令，诉讼原告不得为旧公司的相关赔偿责任，控告破产重整后的公司。
美国民主党参议员Richard Blumenthal周三发表声明称，通用汽车的作法，充分显示有意利用破产程序封杀诉讼，他呼吁法官拒绝给予通用这道免责保护。
通手汽车2月开始召回汽车以来，已遭到数十件官司控告，原告包括在瑕疵汽车发生意外时受伤或丧生的民众，以及宣称因为通用作法不当而导致车子价值减损的车主。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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