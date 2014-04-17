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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 13:19 BJT

路透基点：中渔集团5.5亿美元再融资将最早于下周展开一般银团筹组

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，新加坡上市公司中渔集团的5.5亿美元再融资将最早于下周启动。

该公司稍早已与五家银行签约，分别是中信银行(国际)、星展银行、汇丰银行、荷兰合作银行及渣打银行。

这笔再融资包含：一笔4.5亿美元四年期分期贷款，用于再融资一笔5.05亿美元过桥贷款；一笔1亿美元四年期循环贷款，用于一般营运资本。稍早该公司从五家银行还获得一笔1亿美元一年期过桥贷款，用于再融资一档债券。

五家银行从去年第四季以来便与借款方洽谈这笔再融资。

星展银行和荷兰合作银行曾在2013年2月向中渔集团提供过约2.95亿坡元(合2.36亿美元)的12个月过桥贷款，为其收购秘鲁企业Copeinca的融资。

在2010年11月，上述两家银行以及汇丰和渣打，共同向中渔提供了4.25亿美元的四年期俱乐部贷款。该笔融资将于2014年11月到期。

中渔集团是全球渔业公司，穆迪给予B1评级。(完)

(编译 王翔琼；审校 于春红)
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