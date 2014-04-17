台湾股市：小涨，9,000点整数关卡前略承压

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透台北4月17日 - 台湾股市 周四收涨0.23%。分析师表示，受惠于美国股市大涨，台股指数持续盘坚，不过指数越靠近9,000点整数关卡，市场交投即略显承压，短线走势将陷入高档震荡。
加权股价指数 收盘微涨0.23%，收报8,944.16点；成交值 为949.27亿台币，上交易日修正后为948.98亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，今天有遭证交所停资的323档个股重新取得信用交易资格，但今天成交量能却跟昨天量能相仿，显示买盘略显偏少，难以明显推升指数上攻。
“9,000点整数关卡是会有所压力。” 他说。
不过，政府则持续信心喊话，财政部长张盛和今早在立法院场边对记者称，目前台股距离9,000点，只差70-80点，迟早会过；金管会主委曾铭宗也指出，台股基本面良好，对台股有信心。
钟国忠分析称，这波台股最大买超来自外资，从3月24日至3月底起外资连续6日买超台股421亿台币推升同期台股累计涨幅达272点，不过4月以来外资连日买超台股约655亿台币，同期台股指数却只上涨74点，显示台股指数在相对高档，外资买盘只能撑盘但未能推升盘势续攻，短线盘势料偏震荡。
对于台积电法说会公布的第一季业绩表现，他也指出，台积电今日公布第一季净利年增21%，优于市场预期，虽有助台股指数推升，但就台积电近日股价表现料涨幅相对有限。明日台股主交投区间暂估在8,900-9,000点。
全球晶圆代工龙头--台积电 周四公布，第一季净利为479亿台币，较上年同期的395.8亿成长21.0%，较上季的448亿则成长6.9%。
本地时间14:23时，亚洲股市涨跌互见，其中港股 小涨0.29%，中国上证综合指数 及韩股 则分别小跌0.3%、0.01%，至于日股 则是大致持平。
美国股市周三收涨1%，连涨第三日，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦重申美联储维持低利率的承诺。雅虎股价上涨，为标普500指数带来提振。 (完)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托