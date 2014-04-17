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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 14:36 BJT

台湾股市：小涨，9,000点整数关卡前略承压

路透台北4月17日 - 台湾股市 周四收涨0.23%。分析师表示，受惠于美国股市大涨，台股指数持续盘坚，不过指数越靠近9,000点整数关卡，市场交投即略显承压，短线走势将陷入高档震荡。

加权股价指数 收盘微涨0.23%，收报8,944.16点；成交值 为949.27亿台币，上交易日修正后为948.98亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今天有遭证交所停资的323档个股重新取得信用交易资格，但今天成交量能却跟昨天量能相仿，显示买盘略显偏少，难以明显推升指数上攻。

“9,000点整数关卡是会有所压力。” 他说。

不过，政府则持续信心喊话，财政部长张盛和今早在立法院场边对记者称，目前台股距离9,000点，只差70-80点，迟早会过；金管会主委曾铭宗也指出，台股基本面良好，对台股有信心。

钟国忠分析称，这波台股最大买超来自外资，从3月24日至3月底起外资连续6日买超台股421亿台币推升同期台股累计涨幅达272点，不过4月以来外资连日买超台股约655亿台币，同期台股指数却只上涨74点，显示台股指数在相对高档，外资买盘只能撑盘但未能推升盘势续攻，短线盘势料偏震荡。

对于台积电法说会公布的第一季业绩表现，他也指出，台积电今日公布第一季净利年增21%，优于市场预期，虽有助台股指数推升，但就台积电近日股价表现料涨幅相对有限。明日台股主交投区间暂估在8,900-9,000点。

全球晶圆代工龙头--台积电 周四公布，第一季净利为479亿台币，较上年同期的395.8亿成长21.0%，较上季的448亿则成长6.9%。

本地时间14:23时，亚洲股市涨跌互见，其中港股 小涨0.29%，中国上证综合指数 及韩股 则分别小跌0.3%、0.01%，至于日股 则是大致持平。

美国股市周三收涨1%，连涨第三日，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦重申美联储维持低利率的承诺。雅虎股价上涨，为标普500指数带来提振。 (完)
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