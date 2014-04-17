国际油市：布兰特原油期货守在109美元上方，因乌克兰紧张局势升高

0510 GMT，布兰特原油6月合约 小跌0.09美元，报每桶109.51美元，但仍守住上日多数涨幅。周三布兰特原油曾触及110.36美元，为3月4日以来最高水准。

美国原油5月合约 涨0.23美元至103.99美元。该合约上日亦曾触及六周高点104.99美元。

美元疲软也支撑美国原油，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦强调需要宽松政策，指因通胀持续偏低且经济中存在闲置产能。

“叶伦就维持超低利率相当一段时间的评论，应能转化为对石油的强劲需求。”Le Brun说。

而尽管上周美国原油库存大幅上升，但美国原油价格仍然上涨。

美国能源资料协会(EIA)报告显示，4月11日止当周，原油库存增加1,000万桶至3.94亿桶，增幅远高于分析师预计的230万桶。

“尽管库存增加且供应高企，油价依然强劲且还将继续上扬，因乌克兰地缘政治紧张形势升温。”能源谘询机构IHS Energy Insight副总裁Victor Shum称。(完)

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