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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 13:48 BJT

欧股业绩：思爱普第一季营业利润逊于预期，汇率不利影响第二季将加重

* 预计汇率因素将令第二季营业利润减少8个百分点

* 基于3月汇率水准，财年获利将减少5个百分点

* 第一季营业利润为9.19亿欧元，低于预估的9.61亿欧元

路透法兰克福4月17日 - 德国商业软件生产商思爱普(SAP) 预计，汇率波动带来的负面影响将在第二季加重；欧元走强给该公司财报构成打压。

思爱普周四警告称，如果汇率仍维持在3月水准，第二季软件和软件相关服务的营收将减少6个百分点。

思爱普指出，扣除特殊项目的营业利润将下降8个百分点。

在第一季，汇率不利影响令软件及软件相关服务的营收和营业利润分别减少5个百分点。

就全年而言，思爱普预期营收将因汇率因素而少4个百分点，并给营业利润带来5个百分点的拖累。

基于汇率不变，该公司仍预计全年营业利润将从上年的55.1亿欧元增至58-60亿欧元(80-83亿美元)。

思爱普公布，第一季扣除特殊项目的营业利润上升2%，至9.19亿欧元，受基于网络的软件产品提振。

路透调查分析师平均预计，营业利润为9.61亿欧元。

思爱普说，欧洲部分地区的表现强劲，而乌克兰危机关头俄罗斯市场存在不确定性。(完)

(编译 王翔琼；审校 于春红)
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