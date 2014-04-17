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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 13:51 BJT

《全球汇市》日圆兑美元和欧元反弹，复活节假期前交投淡静

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3839 1.3814 +0.18 +0.68 1.3745

美元/日圆 102.03 102.22 -0.19 -3.11 105.30

欧元/日圆 141.20 141.21 -0.01 -2.44 144.73

美元/瑞郎 0.8797 0.8818 -0.24 -1.47 0.8928

英镑/美元 1.6829 1.6796 +0.20 +1.65 1.6556

美元/加元 1.1000 1.1008 -0.07 +3.58 1.0620

澳元/美元 0.9359 0.9370 -0.12 +5.00 0.8913

新西兰元/美元 0.8622 0.8623 -0.01 +5.07 0.8206

澳元/日圆 95.490 95.780 -0.30 +1.75 93.850

新西兰元/日圆 87.990 88.140 -0.17 +1.83 86.410

英镑/日圆 171.72 171.69 +0.02 -1.50 174.33

澳元/新西兰元 1.0848 1.0860 -0.11 +0.00 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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