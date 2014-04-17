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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 13:50 BJT

全球能源：如果西方解除伊朗制裁，日本或增加进口伊朗石油--行业领袖

路透东京4月17日 - 日本石油连盟会长木村康周四表示，如果西方解除对伊朗制裁，日本可能增加进口伊朗石油。

他在东京例行记者会上表示，日本炼厂将根据经济形势来决定增减伊朗石油进口。木村康也是日本最大炼厂JX Holdings Inc 的董事长。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
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