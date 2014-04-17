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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 16:41 BJT

中国债市：IRS大跌但已脱离稍早低点，定向降准消息刺激机构挑灯夜战

路透上海4月17日 - 受周三晚间县域银行可降低存准率消息刺激，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 交易机构当日挑灯夜战，一度推IRS跌逾20个基点(bp)。虽然周四开盘后心态回稳价格有所回升，但仍较上日正常收市水平录得较大跌幅。

交易员指出，市场对定向降准解读恢复冷静后，IRS进一步下行的动力受限。若货币市场回购利率仍能维持低位，IRS或有望在目前水平附近盘整，否则向上反弹压力不可小视。

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。

上海一银行交易员称，定向降准消息点燃IRS交易热情，周三收市后，通过中介等平台交投依旧活跃，直至近凌晨不休。

“以现在的资金面，可能回不到昨天(消息出来前)的位置，但如果资金面有改变的话，就不好说了。”他认为。

北京一银行交易员补充说，昨日夜盘IRS一度跌逾20个bp，今日跌幅有所收窄，但目前价格，仍较周三正常闭市时点，普降10个bp以上。

银行间市场资金面依旧充裕，主要质押式回购加权利率 中，隔夜及14天回落，七天品种持稳；不过盘中减点出资金的比例有所减少，马上将进入企业缴税高峰期，市场正观望其对流动性的实际影响。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5113/3.6071 3.8350/3.9125 4.1021/4.1846 4.2900/4.3750 4.2645/4.5578

上日 3.7975/3.9038 4.0250/4.1038 4.2721/4.3500 4.4575/4.5359 4.4456/4.6689

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变动 -0.2862/-0.2967 -0.1900/-0.1913 -0.1700/-0.1654 -0.1675/-0.1609 -0.1811/-0.1111

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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