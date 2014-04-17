中国债市：IRS大跌但已脱离稍早低点，定向降准消息刺激机构挑灯夜战

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透上海4月17日 - 受周三晚间县域银行可降低存准率消息刺激，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 交易机构当日挑灯夜战，一度推IRS跌逾20个基点(bp)。虽然周四开盘后心态回稳价格有所回升，但仍较上日正常收市水平录得较大跌幅。
交易员指出，市场对定向降准解读恢复冷静后，IRS进一步下行的动力受限。若货币市场回购利率仍能维持低位，IRS或有望在目前水平附近盘整，否则向上反弹压力不可小视。
中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。
上海一银行交易员称，定向降准消息点燃IRS交易热情，周三收市后，通过中介等平台交投依旧活跃，直至近凌晨不休。
“以现在的资金面，可能回不到昨天(消息出来前)的位置，但如果资金面有改变的话，就不好说了。”他认为。
北京一银行交易员补充说，昨日夜盘IRS一度跌逾20个bp，今日跌幅有所收窄，但目前价格，仍较周三正常闭市时点，普降10个bp以上。
银行间市场资金面依旧充裕，主要质押式回购加权利率 中，隔夜及14天回落，七天品种持稳；不过盘中减点出资金的比例有所减少，马上将进入企业缴税高峰期，市场正观望其对流动性的实际影响。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.5113/3.6071 3.8350/3.9125 4.1021/4.1846 4.2900/4.3750 4.2645/4.5578
上日 3.7975/3.9038 4.0250/4.1038 4.2721/4.3500 4.4575/4.5359 4.4456/4.6689
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变动 -0.2862/-0.2967 -0.1900/-0.1913 -0.1700/-0.1654 -0.1675/-0.1609 -0.1811/-0.1111
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托