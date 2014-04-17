投行观点：房地产是中国经济短期面临的最大下行风险--瑞银

路透上海4月17日 - 国际知名投行--瑞银中国区首席经济学家汪涛周四预计，得益于出口复苏、投资审批和建设进度加速以及信贷稳健增长，中国二季度经济增速将有所回升，但疲弱的房地产活动可能是短期中国经济最大的下行风险。

瑞银仍维持中国今年全年7.5%的国内生产总值（GDP）增速预测。因出口和房地产活动疲弱以及部分行业去库存，中国一季度GDP增速由去年第四季的7.7%下滑至7.4%。

汪涛在最新报告中指出，考虑到房地产销售疲弱、市场前景恶化可能会迫使开发商进一步调整开工计划，房地产建设活动仍将是年内增长面临的主要风险。虽然从居民中长期贷款表现来看，房贷增速在一季度大体稳健，但这更多地反映了前两个季度较为强劲的房地产销售。

此外，三四线城市房地产市场的高库存和价格低迷可能会打击投资性需求，而更严峻的资金环境可能会迫使许多开发商削减新项目。

报告称，销售和新开工下滑将进一步影响当前的建设和投资活动。基于房地产对于支撑内需的关键作用，房地产活动下滑无疑会给GDP增长带来下行风险。此外，出口复苏的不确定性、影子银行信贷违约和监管收紧可能造成的信贷波动，也都会给经济增长带来风险。

中国国家统计局周三公布，1-3月房地产开发投资同比增16.8%，较前两月的增速19.3%放缓；同期房屋新开工面积同比降25.2%。

**货币政策全面放松可能性不大**

瑞银报告指出，一季度GDP数据表明经济增长已经逼近政府设定的“7.5%左右”GDP增速目标“下限”，而环比增速则更是低得多。根据李克强总理近期的讲话，尽管政府目前可以容忍短期经济增长略微偏离7.5%的全年增长目标、不会诉诸任何大规模刺激政策，但政府已经准备好支撑经济增长，使其保持在“合理区间”，并确保完成全年目标。

实际上，政府“稳增长”的政策储备已准备就绪，近几周来已在部分领域开始行动：（1）棚户区改造，通过国开行发行住宅金融专项债券来增加资金支持；（2）铁路建设，上调全年投资和投产新线目标，设立铁路发展基金、创新铁路建设债券发行品种和方式等；（3）扩大小微企业减半征收企业所得税优惠措施的实施范围。

报告称，上述大部分措施已包含在此前公布的政府计划当中、正待逐步实施，因此严格说来目前采取的这些措施很难被称为真正的“微刺激”。不过，这些措施的迅速执行仍在某种意义上被市场视为“微刺激”，而3月基础设施投资出人意料的强劲增长也支持了这种观点。估计这些措施可能小幅提振GDP增长约0.2个百分点。

如果经济增长进一步放缓，政府或将不得不从其政策储备中拿出更多措施来稳增长。在这种情形下，预计政府将加速推进那些有助于促进增长的改革措施，例如：加快简政放权和放松管制的步伐，从而促进民营资本投资；进一步改革相关融资渠道；加快降低小微企业及民营企业进入服务业的管制要求和政策壁垒；加速扩大养老金和社会保障覆盖面，并为农民工提供就业培训；加速放松中小型城市的户籍政策。

如有必要，中央政府可以借助政策性银行或通过发行特别建设债券，来增加公共支出、减税，从而提供更多的财政支持。作为最后一招，中央政府可以通过放松限购、下调首付比例、放松相关信贷政策等方式来更直接地支持住房需求。

瑞银报告认为，货币政策不太可能在稳增长中发挥主要作用。预计央行将保持中性、适度宽松的政策基调，但全面放松的可能性不大。当前银行间市场流动性仍然充裕，除非未来外汇大量流出、否则调降存款准备金率的必要性和有效性不大。