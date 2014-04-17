投行观点：房地产是中国经济短期面临的最大下行风险--瑞银

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透上海4月17日 - 国际知名投行--瑞银中国区首席经济学家汪涛周四预计，得益于出口复苏、投资审批和建设进度加速以及信贷稳健增长，中国二季度经济增速将有所回升，但疲弱的房地产活动可能是短期中国经济最大的下行风险。
瑞银仍维持中国今年全年7.5%的国内生产总值（GDP）增速预测。因出口和房地产活动疲弱以及部分行业去库存，中国一季度GDP增速由去年第四季的7.7%下滑至7.4%。
汪涛在最新报告中指出，考虑到房地产销售疲弱、市场前景恶化可能会迫使开发商进一步调整开工计划，房地产建设活动仍将是年内增长面临的主要风险。虽然从居民中长期贷款表现来看，房贷增速在一季度大体稳健，但这更多地反映了前两个季度较为强劲的房地产销售。
此外，三四线城市房地产市场的高库存和价格低迷可能会打击投资性需求，而更严峻的资金环境可能会迫使许多开发商削减新项目。
报告称，销售和新开工下滑将进一步影响当前的建设和投资活动。基于房地产对于支撑内需的关键作用，房地产活动下滑无疑会给GDP增长带来下行风险。此外，出口复苏的不确定性、影子银行信贷违约和监管收紧可能造成的信贷波动，也都会给经济增长带来风险。
中国国家统计局周三公布，1-3月房地产开发投资同比增16.8%，较前两月的增速19.3%放缓；同期房屋新开工面积同比降25.2%。
**货币政策全面放松可能性不大**
瑞银报告指出，一季度GDP数据表明经济增长已经逼近政府设定的“7.5%左右”GDP增速目标“下限”，而环比增速则更是低得多。根据李克强总理近期的讲话，尽管政府目前可以容忍短期经济增长略微偏离7.5%的全年增长目标、不会诉诸任何大规模刺激政策，但政府已经准备好支撑经济增长，使其保持在“合理区间”，并确保完成全年目标。
实际上，政府“稳增长”的政策储备已准备就绪，近几周来已在部分领域开始行动：（1）棚户区改造，通过国开行发行住宅金融专项债券来增加资金支持；（2）铁路建设，上调全年投资和投产新线目标，设立铁路发展基金、创新铁路建设债券发行品种和方式等；（3）扩大小微企业减半征收企业所得税优惠措施的实施范围。
报告称，上述大部分措施已包含在此前公布的政府计划当中、正待逐步实施，因此严格说来目前采取的这些措施很难被称为真正的“微刺激”。不过，这些措施的迅速执行仍在某种意义上被市场视为“微刺激”，而3月基础设施投资出人意料的强劲增长也支持了这种观点。估计这些措施可能小幅提振GDP增长约0.2个百分点。
如果经济增长进一步放缓，政府或将不得不从其政策储备中拿出更多措施来稳增长。在这种情形下，预计政府将加速推进那些有助于促进增长的改革措施，例如：加快简政放权和放松管制的步伐，从而促进民营资本投资；进一步改革相关融资渠道；加快降低小微企业及民营企业进入服务业的管制要求和政策壁垒；加速扩大养老金和社会保障覆盖面，并为农民工提供就业培训；加速放松中小型城市的户籍政策。
如有必要，中央政府可以借助政策性银行或通过发行特别建设债券，来增加公共支出、减税，从而提供更多的财政支持。作为最后一招，中央政府可以通过放松限购、下调首付比例、放松相关信贷政策等方式来更直接地支持住房需求。
瑞银报告认为，货币政策不太可能在稳增长中发挥主要作用。预计央行将保持中性、适度宽松的政策基调，但全面放松的可能性不大。当前银行间市场流动性仍然充裕，除非未来外汇大量流出、否则调降存款准备金率的必要性和有效性不大。
报告还指出，中国目前整体信贷增速虽然小幅放缓、但仍处于较为稳健的水平。央行将可能继续对其流动性管理进行微调，而监管层则会继续小心翼翼地加强对影子银行的监管。因此未来整体信贷的环比增长势头将会企稳。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托