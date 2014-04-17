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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 14:20 BJT

背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2014年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率

     日期    招标量      14天期(%)   28天期(%)
          (亿元人民币)

     4/17    950          --         4.00
     4/15    790         3.80         --
     4/15    930          --         4.00
     4/10    700         3.80         --
     4/10    440          --         4.00
     4/8     470         3.80         -- 
     4/8     160          --         4.00
     4/3     500         3.80         --
     4/3     400          --         4.00
     4/1     500         3.80         --
     4/1     220          --         4.00

  注: 浏览央行2014年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 李宏薇；审校 曹巍浩)
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