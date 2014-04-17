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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 14:26 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月17日

路透上海4月17日 - 最新数据显示，中国经济形势暂无大碍，加之增加投资等多举措助力稳增长，货币政
策放松压力得以舒缓。因此本周央行公开市场维持着较为平稳的操作力度，虽由净投放转为净回笼，也未令资
金面承压。
    
    业内人士指出，针对县域银行的定向降准，一定程度上增强了相对宽松资金预期的持续性，给市场带来暖
风。不过在经济形势未有明显走恶前，仍没有必要出台全面降准等实质宽松政策，最早的放松观察时点有望在
6月前后出现。
                          
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -5,720
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/12-4/18      --     2,260       --       2,670      --       --          -410
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/5-4/11       --     2,320       --       1,770      --       --          +550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/29-4/4       --     1,000       --       1,620      --       --          -620    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/22-3/28      --      --         --         980      --       --          -980    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/15-3/21      --       780       --       1,260      --       --          -480    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/8-3/14       --     1,600       --       2,000      --       --          -400    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/1-3/7       --      1,080       --       1,780      --       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/22-2/28     --       --         --       1,600      --       --        -1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/15-2/21     --       --         --       1,080      --       --        -1,080
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/9-2/14      --       --         --        --        --    4,500        -4,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/31-2/8      --       --         --        --        --       --          --
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/27-1/30     --       --         --        --      1,500     750          +750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/18-1/26     --       --         --        --      3,750      --        +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/11-1/17     --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --           0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完
)

 (整理 李宏薇；审校 丁淑琴)
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