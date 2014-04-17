中国股市：沪综指小幅收跌，IPO临近开启致市场谨慎观望

路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周四收跌，整体继续呈震荡之势。分析师表示，近期经济疲弱形势进一步明朗，且IPO开启临近令市场更多的倾向于谨慎观望。

沪综指收盘报2,098.885点，跌6.237点或0.30%，上证A股今日成交额 742亿元人民币，上日为750亿元。

“政策形势日趋明朗，它影响的边际效应在递减，市场在持续反弹后有个调整，符合预期。”中银国际证券分析师周荣华表示。

他并指出，目前市场特点仍是存量资金博弈主导下的跷跷板行情，权重板块在经过估值修复后进入暂时休整阶段，市场热点更多体现为主题投资。

有媒体报导称，数家排队待审的拟上市企业已接到通知，本周五将进行IPO申请材料预披露。

创业板指数P 收涨0.61%，上证金融地产行业指数 收跌0.47%。