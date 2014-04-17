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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 14:33 BJT

路透基点：仁恒置地选定四家银行承办4亿美元贷款--TRLPC

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国地产开发商仁恒置地集团大致选定了四家银行承办其4亿美元贷款。

这四家银行为星展银行、恒生银行、汇丰控股和渣打银行。

消息人士称，这笔三年期贷款料将最早于下周进入银团贷款阶段。

同时，借款方可能根据银团贷款情况来考虑发行债券。

此前报导称，该公司计划筹集一笔约3亿美元贷款，但现在提高了融资规模。

该公司在新加坡上市，将使用贷款资金为三笔不同的俱乐部贷款再融资。

借款方在7月有一笔1.50亿美元俱乐部贷款到期，利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点。这笔贷款当中有约1,000万美元的部分在2013年2月以原案价码的约98%出售。

根据汤森路透基点数据，仁恒置地在2015年5月也有一笔1.20亿美元俱乐部贷款到期。

仁恒置地集团项目遍及上海、南京、成都、天津、珠海、苏州、贵阳等地，主要为开发高端房地产。(完) (编译 朱晓军；审校 王冠中)
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