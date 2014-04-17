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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 14:17 BJT

韩国股市：几乎收平，外资买盘与机构卖盘互相抵消

路透首尔4月17日 - 韩国股市周四几乎收平，外资买盘与机构卖盘互相抵消。

韩国综合股价指数 收跌0.01%至1,992.05点。

境外投资者买超1,685亿韩元(1.62亿美元)韩股，而机构卖超1,613亿韩元韩股，连续第六日卖超。(完)
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