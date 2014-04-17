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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 14:20 BJT

韩国汇市：韩元大致收平，对当局可能 干预的担忧令其承压

路透首尔4月17日 - 韩元周四收平，对于韩国当局可能会干预汇市的担忧令其承压。

韩元/美元 跌0.1%，报1,038.8韩元，周三收于1,037.7。(完)

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