台湾个股：台积电估第二季营收季增21.4-23.5%，今年成长率高于同业

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月17日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第二季合并营收1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。
台积电并预估，第二季毛利率将在47.5-49.5%，上季为47.5%；第二季营利率约为36.5-38.5%，上季则为35.4%。
该公司同时预估，今年半导体产业年增率为7%，晶圆代工年增率则为14%。台积电今年成长率会较晶圆代工同业多数个百分点，下半年将会在晶圆代工产业获得更多市占率。
台积电稍早公布第一季净利为479亿台币，较上年同期的395.8亿成长21.0%，较上季的448亿则成长6.9%。
台积电周四收低0.83%，报120.0台币；大盘加权股价指数 则是收高0.23%。(完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)
参看台积电相关新闻,请点选 (记者 金麦克; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。