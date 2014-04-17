台湾个股：台积电估第二季营收季增21.4-23.5%，今年成长率高于同业

路透台北4月17日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第二季合并营收1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。

台积电并预估，第二季毛利率将在47.5-49.5%，上季为47.5%；第二季营利率约为36.5-38.5%，上季则为35.4%。

该公司同时预估，今年半导体产业年增率为7%，晶圆代工年增率则为14%。台积电今年成长率会较晶圆代工同业多数个百分点，下半年将会在晶圆代工产业获得更多市占率。

台积电稍早公布第一季净利为479亿台币，较上年同期的395.8亿成长21.0%，较上季的448亿则成长6.9%。

台积电周四收低0.83%，报120.0台币；大盘加权股价指数 则是收高0.23%。(完)

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