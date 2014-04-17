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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 14:23 BJT

日本股市：平收，锁定获利抵消了美联储低利率前景的利多效应

路透东京4月17日 - 日股日经指数周四在震荡交投中平收。上日大涨后的获利了结，抵消了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在较长一段时间内维持低利率的提振作用。

日经指数 收平，报14,417.53点。盘中交投震荡，在平盘上下游走，曾触及一周高位14,500.66点。

东证股价指数 和JPX-日经400指数400 分别平收于1,166.59点和10,614.69点。(完)
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