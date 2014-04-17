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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 15:00 BJT

国际油市：2013/14财年印度从伊朗进口石油数量降低近五分之一

路透新德里4月17日 - 截至3月止财年中，印度进口伊朗原油骤降约五分之一，尽管近几个月随着放宽对伊朗制裁协议的达成，进口数量激增。

去年11月伊朗与六大国达成的日内瓦协定，从1月20日起执行六个月，该协定放宽了对伊朗石油贸易的部分限制，来换取遏制伊朗核计划。

根据交易消息人士的油轮到达数据以及汤森路透Oil Analytics数据，印度第一季进口石油在每日35.8万桶左右，较上年同期增长近43%。印度是世界第四大石油消费国，也是继中国之外伊朗的一大客户。

油轮数据显示，即使1-3月季度石油进口激增，但印度在3月31日止财年的石油购买量降低了16.5%，至22.2万桶/日。

印度曾计划2013/14年度从伊朗进口石油的数量至少降低15%至每日22万桶。

一位政府高层确认了油轮到达数据，其称印度炼厂在2013/14年度收货1,070万吨或21.4万桶/日伊朗原油，较上年减少约18.6%。(完) (编译 石冠兰 审校 王翔琼/张若琪)
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