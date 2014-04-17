欧洲政经：法国将放慢减赤步伐，但也尊重欧盟赤字目标--财长

路透巴黎4月17日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周四称，法国赢得欧洲伙伴国支持其放慢缩减公共赤字的步伐，但不管怎样法国都将尊重欧盟的赤字目标。

“步伐做了调整，我们与欧洲伙伴国讨论了这件事情，得到了他们的良好理解，”萨潘在RTL电台节目中称。“我们略微放慢了缩减赤字的步伐，但显然也会尊重我们的承诺。”(完)