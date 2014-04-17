欧洲政经：法国将放慢减赤步伐，但也尊重欧盟赤字目标--财长

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透巴黎4月17日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周四称，法国赢得欧洲伙伴国支持其放慢缩减公共赤字的步伐，但不管怎样法国都将尊重欧盟的赤字目标。
“步伐做了调整，我们与欧洲伙伴国讨论了这件事情，得到了他们的良好理解，”萨潘在RTL电台节目中称。“我们略微放慢了缩减赤字的步伐，但显然也会尊重我们的承诺。”(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。