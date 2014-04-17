国际油市：亚洲380-cst燃料油价差拓宽至逾七个月低点，因需求低迷

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透新加坡4月17日 - 亚洲380-cst燃料油船货5/6月价差拓宽至逾七个月低点，因亚洲需求低迷，同时供应增加。
路透数据显示，5/6月价差拓宽至每吨贴水3美元，为去年9月19日每吨贴水3.13美元以来最低。
不仅船用燃油市场需求疲软，中国炼厂正值维护季，直馏燃料油需求也在减少。
“中国油品市场一直非常疲软，此外炼厂正在开展维护，”一家对华直馏燃料油卖家表示。
新加坡船用燃油销售3月创13个月低点，交易商称自2月骤降以来就没有明显回升迹象。
BP从兴隆买入2万吨380-cst燃料油，5月7-11日装运，价格为每吨588美元。
印度石油公司求售3-3.5万吨380-cst燃料油，5月8-10日从Chennai装运，投标将于4月21日截止，有效期延后一天。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。