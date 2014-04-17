版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 14:38 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油价差拓宽至逾七个月低点，因需求低迷

路透新加坡4月17日 - 亚洲380-cst燃料油船货5/6月价差拓宽至逾七个月低点，因亚洲需求低迷，同时供应增加。

路透数据显示，5/6月价差拓宽至每吨贴水3美元，为去年9月19日每吨贴水3.13美元以来最低。

不仅船用燃油市场需求疲软，中国炼厂正值维护季，直馏燃料油需求也在减少。

“中国油品市场一直非常疲软，此外炼厂正在开展维护，”一家对华直馏燃料油卖家表示。

新加坡船用燃油销售3月创13个月低点，交易商称自2月骤降以来就没有明显回升迹象。

BP从兴隆买入2万吨380-cst燃料油，5月7-11日装运，价格为每吨588美元。

印度石油公司求售3-3.5万吨380-cst燃料油，5月8-10日从Chennai装运，投标将于4月21日截止，有效期延后一天。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐