台湾央行：共发行3,358亿台币存单，存单发行余额减2亿

路透台北4月17日 - 台湾央行周四公布，共发行3,358亿台币存单。与今日存单到期金额3,360亿相较，存单发行余额减2亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,306.00

91天期 0.93 39.00

182天期 1.05 13.00

央行上日共发行836亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,181.45亿台币。