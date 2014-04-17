台湾央行：共发行3,358亿台币存单，存单发行余额减2亿

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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路透台北4月17日 - 台湾央行周四公布，共发行3,358亿台币存单。与今日存单到期金额3,360亿相较，存单发行余额减2亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,306.00
91天期 0.93 39.00
182天期 1.05 13.00
央行上日共发行836亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,181.45亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负66亿台币，累计超额准备为688亿，加计前期1%的超额准备为1,746亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。