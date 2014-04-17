《中国债市每日综述》现券走暖，定向降准激发的乐观情绪渐平复

* 现券收益率及IRS均先大幅回落后脱离低点

* 随着可定向降准言论被消化，机构情绪渐平复

* 场内对政策面预期再现分歧

* 博弈中可多关注中短端券种交易机会

路透北京4月17日 - 伴随中国银行间市场参与者逐步消化总理有关可定向降准的言论，周四现券收益率，及利率互换(IRS)双双走出一波先大幅回落，又收窄跌幅的行情。

交易人士指出，经过再认识，机构发现符合要求县域农商行等可定向降准并非新颁布政策，场内对政策面预期再现分歧，部分资金一度被激发的信心获得修正。在多空博弈中，青睐多关注中短端券种交易机会。

“早晨起来(现券)收益率下的挺快的，大家都出来疯抢，不过一阵疯狂之后，情绪逐渐平复，收益率又反弹上来了，但还是比昨天低的。”华北一银行交易员说。

她表示，市场上上下下大幅波动，说明机构解读不同。在等待预期明确的过程中，其个人将偏重一些中短期品种的交投。

IRS方面，在定向降准消息刺激下，机构周三晚间挑灯夜战，一度推曲线跌逾20个基点(bp)，不过周四开盘后心态回稳助价格回升，但仍较上日正常收市水平录得较大跌幅。

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。

华东一券商资深交易员认为，部分农商行等可降低存准率的政策此前已有，且即使实施预计释放资金规模仅在800-1,000亿元人民币，并非重大利好。

他进一步称，调降存款准备金率或更多是应对外部流动性大幅减少，不过考虑近期流动性持续宽松，且价格也不高，加之货币政策仍把防风险视作重点之一，其不认为短期有降准的必要。

最新数据显示，中国经济形势暂无大碍，加之增加投资等多举措助力稳增长，货币政策放松压力得以舒缓。因此本周央行公开市场维持着较为平稳的操作力度，虽由净投放转为净回笼，也未令资金面承压。

剩余期限约9.35年的固息国债最新报价 为4.44%/4.40%，上日尾盘为4.50%/4.44%；剩余期限约2.9780年的固息国开债 最新成交对应收益率5.10%，上日尾盘为5.19%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.646元，较上日结算价涨0.166元，或0.18%。

**静待缴税来袭，定向降准释放资金有限**

中国银行间市场周四资金面依旧充裕，主要质押式回购加权利率 中，隔夜及14天回落，七天品种持稳；不过盘中减点出资金的比例有所减少，马上将进入企业缴税高峰期，市场正观望其对流动性的实际影响。

市场人士并指出，国务院常务会议提出可降低部分农村金融机构的存准率，但由于该类机构的总体规模不算大，此举对心理的影响更多一些，料资金释放作用有限。

“还是宽松，(缴税影响)估计明天会有点体现，主要看下个礼拜，如果没什么影响，这个月就问题不大了，”华东一银行交易员称。

而今日隔夜和14天期加权利率都是在开盘价的带动下回落，其中14天品种降幅近30个基点(bp)，其与七天品种时隔一天后再现倒挂。

对于定向降准对资金面的影响，上述华东的银行交易员认为，此次定向降准政策出台后，表明政策更注重于结构性放松，大规模刺激政策如全面降准的可能性因此降低。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,559.86亿元，高于上日8,208.59亿元；其中隔夜品种成交7,459.02亿元，上日为7,054.57亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1642 2.2714 -10.72 7,459.02

七天 2.7385 2.7339 +0.46 779.18

14天 2.7045 2.9961 -29.16 176.17

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.5150 2.3600 +315.50 2,416.77

七天 3.2650 2.8000 +46.50 250.63

14天 3.8000 4.0400 -24.00 20.04

回购定盘利率

其中:隔夜 2.2100 2.3500 -14.00 --

七天 2.7300 2.7300 +0.00 --

14天 2.7300 3.0000 -27.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.1810 2.2980 -11.70 --

七天 2.7210 2.7260 -0.50 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --