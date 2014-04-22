港股业绩：中移动首季净利按年跌9.4%，受累低用量用户增加

标题新闻：阿曼石油部长称，同意延长限产协议的产油国比例“颇高”
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路透香港4月22日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 >CHL.N>周二宣布，今年首季度的净利按年下跌9.4%，因低用量用户增加、资费调整等因素拖累业绩表现。
中移动在港股收盘后公布，1-3月的净利为252亿元人民币，去年同季为279亿元。
公司表示，首季度平均每月净增客户超过460万户，截至3月底止客户总数达7.81亿户。3G客户快速增长，客户规模达2.25亿户;4G客户规模则为279万户。数据业务则有显着增长，首季无线上网业务流量同比增长48.1%，其中移动数据流量同比更升83.8%
中移动指出，受低用量客户增加、一人多卡现象普及以资费稳步调整等因素影响，期内每月每户平均收入（ARPU）继而下降，但公司没有披露具体数字。去年首季及去年全年中移动的的ARPU分别为63元及67元。（完）
浏览上市公司的声明,请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(21日) * 标售金额：暂定250亿台币 * 预测区间：0.27-0.30% * 受访机构：五家 路透台北4月20日 - 台湾财政部将于周五(21日)委托央行标售「财106-6期」国库券，天期为91天。路透 调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%。 资金调度人士指出，4月缺乏明显紧缩因素，近期短率同步向下修正，预计本次标售的国库券决标贴现率 料低于上月标售的0.305%，且有机会靠向区间低位。 路透调查五家金融机构，包括四家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.26-0.3 0%。 以下为各银行的看法重点分析： --资金情势偏松，今日存续期约90天的类公债殖利率报在0.50%左右，较前次标售91天期国库券时的0.57- 0.58%回落不少。惟短端利率存在向下僵固性，因此本次得标利率将不致像类公债般有较明显的下修幅度。 --外商银行资金相当宽裕，为让多余资金有去化管道