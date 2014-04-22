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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 17:28 BJT

港股业绩：中移动首季净利按年跌9.4%，受累低用量用户增加

路透香港4月22日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 >CHL.N>周二宣布，今年首季度的净利按年下跌9.4%，因低用量用户增加、资费调整等因素拖累业绩表现。

中移动在港股收盘后公布，1-3月的净利为252亿元人民币，去年同季为279亿元。

公司表示，首季度平均每月净增客户超过460万户，截至3月底止客户总数达7.81亿户。3G客户快速增长，客户规模达2.25亿户;4G客户规模则为279万户。数据业务则有显着增长，首季无线上网业务流量同比增长48.1%，其中移动数据流量同比更升83.8%

中移动指出，受低用量客户增加、一人多卡现象普及以资费稳步调整等因素影响，期内每月每户平均收入（ARPU）继而下降，但公司没有披露具体数字。去年首季及去年全年中移动的的ARPU分别为63元及67元。（完）

浏览上市公司的声明,请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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