《中国二季度信用债评级调整一览表》--4月17日

路透上海4月17日 - 中国信用债市场上周四以来，有多项评级上调，其中中炬高新的主体评级从AA-上调到AA，因公司在调味品行业的份额靠前；华润电力的主体评级从AA+上调到AAA-，因煤炭价格下跌降低了发电企业的成本，另外士兰微因集成电路产品出货量增长，评级展望也被调到正面。

本期评级负面调整的有洛阳矿业，因前期子公司控制权旁落，主体和债项评级都遭到下调，另外中国铁路物流公司，因钢铁及钢贸行业的持续调整，资产质量和债务周转都有恶化迹象，被中债资信公司列入负面观察名单。

钢铁行业因产品价格持续低迷，目前仍是产业债调整的重点行业，不过相对利好的是去年因钢贸融资出现大量代偿的中国投融资担保公司，2014年代偿款回收工作取得较好成绩，被联合资信撤出信用评级名单，显示金融机构通过积极应对，已将钢贸融资的相关风险控制在了合理范围内，但钢铁及钢贸企业的资金链形势却仍不容乐观。

从二级市场的走势来看，产业债依然面临调整压力，不过城投债都受到整体追捧，收益率下行幅度较大，信用债整体仍延续了分化格局。

以下为2014年1月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段一般为上周四至本周三，遇特殊情况时间段有标注。公布时间依据上述网站：

公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式

本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- *4月16日 洛阳矿业 AA- AA+ AA AA+ 稳定 稳定 12洛矿MTN1 第三方担保

（洛阳城投） *4月15日 华润电力 AAA- AA+ 稳定 稳定 12华润电MTN1 无担保

*4月12日 士兰微 AA AA AA AA 稳定 负面 11士兰微 第三方担保

（士兰控股） *4月11日 中炬高新 AA AA- A-1 A-1 稳定 稳定 13中炬高新CP001 无担保

4月10日 中国中冶 AAA AAA A-1 A-1 稳定 负面 13中冶CP003 无担保

4月9日 首创置业 AA+ AA+ AAA AA+ 稳定 稳定 09首置债 第三方担保

（首创集团） 4月8日 福安振中 BB+ BBB- AAA AAA 负面 负面 13宁德SMECNII003第三方担保

电器 观察 观察 （中债增） 4月8日 北京能源 AAA- AA+ 稳定 稳定 13京能CP001 无担保

集团 4月4日 二重重装 A+ AA- AA- AA 负面 降级 08二重债 第三方担保

观察 （中国二重集团） 4月4日 中国二重 AA- AA AA- AA 负面 降级 12二重集MTN1 无担保

集团 观察 4月3日 银建投资 AA- AA- A-1 A-1 正面 稳定 13银建CP001 无担保

4月3日 华立集团 AA AA- A-1 A-1 稳定 稳定 13华立CP002 无担保

4月1日 ST天威 A+ AA A+ AA 稳定 稳定 天威暂停 第三方担保

（天威集团) ---------------------------------------------------------------------------------------------

中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。

根据中国人民银行此前披露情况显示，评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。

附近期信用市场主要风险事件：

4月8日，媒体报导浙江华特斯聚合物科技有限公司破产重组已经法院受理，该公司曾经发行6,000万元2年期私募债，将于今年7月23日迎来投资者回售选择权日期，还本付息较有可能由担保方代偿。(完)

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