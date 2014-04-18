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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 10:39 BJT

新债招标：中国九个月期贴现国债加权收益率3.5471%--业内人士

路透上海4月18日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为3.5471%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.6109%，投标倍数为2.49倍。

此为今年第一期贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。

该债4月21日开始计息，招标结束至4月23日进行分销，4月25日起上市交易。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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