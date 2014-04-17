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货币新闻 | 2014年 4月 17日 星期四 15:24 BJT

英国金融市场：英镑贸易加权指数创五年半高点86.5--英国央行数据

路透伦敦4月17日 - 英镑贸易加权指数触及2008年底以来的最高位，受英镑兑美元、欧元的涨势支撑。此前英国的经济数据强劲，支撑了对明年初升息的预期。

英镑 在亚洲时段触及2009年底以来高点1.6838美元，最新报1.6830美元，盘中上涨0.2%。美元疲软也支撑了英镑。

欧元兑英镑 微跌，报0.8224英镑，稍早触及一个月低点0.8222英镑左右。

英国央行(BOE)数据显示，英镑全面走强推动英镑贸易加权指数 升至五年半高点86.5。(完)

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