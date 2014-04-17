中国钢铁：4月上旬粗钢日产量估算达215.15万吨，创年内新高--中钢协

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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路透北京4月17日 - 中国钢铁工业协会最新统计数据显示，4月上旬全国预估粗钢日产量215.15万吨，增量7.83万吨，旬环比上涨3.78%。
中联钢网站援引中钢协数据显示，4月上旬重点企业粗钢日产量174.73万吨，增量7.83万吨，旬环比上涨4.69%。
数据同时显示，统计重点钢铁企业4月上旬末库存存量为1,513.9万吨，较上一旬末下降了28.54万吨，环比下降1.85%。
以下是中国钢铁工业协会公布2014年以来粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比% 重点企业日产量 环比%
4月上旬 215.15 +3.78 174.73 +4.69
3月下旬 207.33 -1.08 166.9 -1.34
3月中旬 209.6 -0.05 169.17 +1.87
3月上旬 209.7 +0.7 166.0 -7.95
2月下旬 208.2 +5.9 180.4 +6.8
2月中旬 196.7 -4.8 168.9 -4.1
2月上旬 206.6 +5.2 176.1 +6.2
1月下旬 196.4 -2.1 165.9 -2.5
1月中旬 200.7 +0.5 170.2 +1.6
1月上旬 199.7 +1.9 167.5 +2.0 (完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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