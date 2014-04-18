《台湾金融市场一周展望》外资连买保台股涨势，惟水能载舟亦能覆舟

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 外资连买后将趋淡静，大盘高位9,200点见天险
* 台积电拉抬大盘成效下周受外资动向考验
* 台币汇价有机会往区间高位测试
* 台债市场下周或上演多空交战
记者 林妙容
路透台北4月18日 - 外资长达20日的买超成为台湾股市本波涨势的最大推手，然而外资买超量能已明显趋于淡静，台股大盘指数 亦逼近2011年的高位区，“居高思危”成为下周台股表现主轴。
台新投顾研究部协理黄文清指出，虽然全球晶圆代工龙头--台积电 上日财报及对第二季的营运展望都优于预期，保住了大盘续涨力道，然指数触及9,000点后，市场均看逢高减码，并等待较为明确的回档讯号出现。
“台股变盘的首要讯号就是外资中断连续买超，特别是看台积电股价是不是下跌，再来就是美股是不是也回档整理。”他说。
黄文清认为，虽然台湾基本面近来没有偏弱的迹象，外资也看好企业获利及出口回温而加码台股，但“一上9,000点就是压力”，下周股市震荡预料加大，有机会先涨后跌。
美国股市周四多数收高，标普500指数录得7月来最大周度涨幅，因摩根士丹利和通用电气公布强劲业绩后股价上扬。美国股市周五因耶稣受难日假期休市。
美股及台股同在高档震荡，尽管本周以来受惠企业财报不弱仍有扬升空间，但分析师多认为，今日台股续高主要受台积电股价拉抬，外资连买纪录也不致于中断。然而台股在今日盘中触及9,000点的整数关卡后，即便下周延续动能，亦难以突破2011年2月的高位9,220.69点，指数空间受到压缩。
台积电股价今日收高2.5%，带动大盘加权指数盘中一度触及9,002.7点的34个月高位；大盘终场缩减涨幅至0.25%报8,966.66点，周线则涨0.66%。
台积电周四表示，预估第二季合并营收达1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。该公司同时预估，今年半导体产业年增率为7%，晶圆代工年增率则为14%。
**外资连买纪录挤进前五大**
台湾证交所周五资料显示，外资及陆资在台股买超33.94亿台币，自3月21日以来至今已是连续第20个交易日买超，共计买超1,131.94亿台币。 根据台新投顾的统计，这已是有纪录的2000年以来第五长的外资连买纪录。
自3月21日起算，期间推升台股上涨369.33点，涨幅约4.3%，台股整体呈现本地喜好用语“惊惊涨”的格局，数度看回不回。
台新投顾的资料显示，2000年以后外资连买最长天数为30个交易日，买超金额为2,691.08亿台币，但以去年外资两度连买20日的力道观察，其总买超量均在1,200-1,300亿台币左右。
对比此波外资买超已达1,131.94亿台币，外资再大幅加码台股的空间十分有限。
虽然外资买超力道难以持续强劲，但富邦投顾总经理萧乾祥认为，在本波外资买超带动的台股升势中，本地法人及散户并未加入推高行列，反而担心台股将进入回档，配合单日成交量近来均难得见到单日千亿台币以上的大量，显示台股并未过热。即使下周回档亦不会有太大风险，月线8,800点附近料仍有支撑。
“只要外资没有大幅变化(撤出股市)，就算是买超后继无力，大盘还是会在缓步区间，往下幅度也不会太大。” 他说。
台股下周在月线8,800点附近至9,200点间来回几乎已是市场共识，而随着企业第一季财报陆续出炉，分析师多数认为财报佳的高殖利率个股表现空间将优于大盘。
**汇市也在等待外资动向**
不仅台湾股市下周表现将与外资动向息息相关。自3月下旬以来受外资汇入买股推升的台币 ，本周来因外资汇入力道趋缓，再度陷于区间整理。然而下周若股市续高坚强外资信心，配合时序渐入月底的出口商美元卖需，不排除台币有机会在区间偏强。
一位大型民营银行的汇市交易员认为，台股目前仍在高位震荡，预料外资不致于反手大幅卖超。由于美国市场本周五因节日休市，预料下周一亚洲市场将较为清淡，但该交易员认为，下周二起配合美股及台股表现，不排除外资若再涌现汇入需求，台币将向30元整数关卡靠拢。
另一位大型商银交易人士则认为，即使外资近期汇入力道不算太强，但若搭配月底出口商的美元卖压出笼，也将为推升台币提供助力。
只不过，该交易员也表示，央行先前在29.90附近明显出手阻升台币，预料该水位将成为短线的台币高位阻力区。
此外，对照与台币具比价效应的韩元 ，在台币上周四及周五(10日及11日)升破30元大关时，同时间韩元的相对水位在1,030-1,035附近，若下周韩元水位重新向1,030靠拢，将成为台币是否升破30元大关的参考标的之一。
他们指出，台湾央行对台币目前区间盘整价位30.00-30.20看来并没有太大意见，台股的走势将是重要的观察指标。
**债市下周多空交战静待胜负**
在台湾公债市场方面，本周在多方买盘进驻下，台债主流券殖利率纷纷下探波段新低，只不过美债一改盘整态势，美国指标10年期公债 殖利率周四意外站上2.7%，削弱原本台债多方气势，短线台债料在低档稍作整理，静待下周二20年期公债103/7 标售结果出炉。
展望下周，交易员认为，目前整体市场资金情势偏松，中长线资金补券需求持续增强，支撑近期台债多方催化资金行情及轧空，不过台债殖利率已近区间下缘，而本周包括褐皮书在内的诸多美国经济数据，都显示复苏趋势持续，令目前美债略显承压。
交易员指出，短期要带动台债殖利率继续下探低位须有进一步消息面指引，后续关注下周20年期公债得标情形而定。
“下周二台债会比较热闹，那天多空交战会很精彩。”一位大型证券商交易员说。
该交易员指出，下周二除了20年期公债103/7标售外，同一天10年期公债103/6期增额券 也将展开发行前交易。市场目前静待20年券标低即可进一步带动台债持续区间偏多，但10年新券的发行前交易则利于空方运作，预料当天多空将交战激烈，短线台债走势偏向区间震荡。
另一外资银行交易员认为，20年券取决于终端买盘的态度，以目前资金态势来看，预估得标区间暂估在1.95-1.98%，只要20年券标售结果低于1.95%，可望引领台债多方进一步表态，至于标债前预估10年券103/6 殖利率暂在1.57-1.58%盘整。
在中长期券的交投变数厘清后，殖利率前端的短券五年公债103/4 才有机会走出明显方向。
交易员预估五年债103/4下周主交投区在1.05-1.10%，将不脱本周的震荡区间；而10年债103/6主交投区间暂看在1.55-1.60%。(完) (审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据