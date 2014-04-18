《台湾金融市场一周展望》外资连买保台股涨势，惟水能载舟亦能覆舟

* 外资连买后将趋淡静，大盘高位9,200点见天险

* 台积电拉抬大盘成效下周受外资动向考验

* 台币汇价有机会往区间高位测试

* 台债市场下周或上演多空交战

记者 林妙容

路透台北4月18日 - 外资长达20日的买超成为台湾股市本波涨势的最大推手，然而外资买超量能已明显趋于淡静，台股大盘指数 亦逼近2011年的高位区，“居高思危”成为下周台股表现主轴。

台新投顾研究部协理黄文清指出，虽然全球晶圆代工龙头--台积电 上日财报及对第二季的营运展望都优于预期，保住了大盘续涨力道，然指数触及9,000点后，市场均看逢高减码，并等待较为明确的回档讯号出现。

“台股变盘的首要讯号就是外资中断连续买超，特别是看台积电股价是不是下跌，再来就是美股是不是也回档整理。”他说。

黄文清认为，虽然台湾基本面近来没有偏弱的迹象，外资也看好企业获利及出口回温而加码台股，但“一上9,000点就是压力”，下周股市震荡预料加大，有机会先涨后跌。

美国股市周四多数收高，标普500指数录得7月来最大周度涨幅，因摩根士丹利和通用电气公布强劲业绩后股价上扬。美国股市周五因耶稣受难日假期休市。

美股及台股同在高档震荡，尽管本周以来受惠企业财报不弱仍有扬升空间，但分析师多认为，今日台股续高主要受台积电股价拉抬，外资连买纪录也不致于中断。然而台股在今日盘中触及9,000点的整数关卡后，即便下周延续动能，亦难以突破2011年2月的高位9,220.69点，指数空间受到压缩。

台积电股价今日收高2.5%，带动大盘加权指数盘中一度触及9,002.7点的34个月高位；大盘终场缩减涨幅至0.25%报8,966.66点，周线则涨0.66%。

台积电周四表示，预估第二季合并营收达1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。该公司同时预估，今年半导体产业年增率为7%，晶圆代工年增率则为14%。

**外资连买纪录挤进前五大**

台湾证交所周五资料显示，外资及陆资在台股买超33.94亿台币，自3月21日以来至今已是连续第20个交易日买超，共计买超1,131.94亿台币。 根据台新投顾的统计，这已是有纪录的2000年以来第五长的外资连买纪录。

自3月21日起算，期间推升台股上涨369.33点，涨幅约4.3%，台股整体呈现本地喜好用语“惊惊涨”的格局，数度看回不回。

台新投顾的资料显示，2000年以后外资连买最长天数为30个交易日，买超金额为2,691.08亿台币，但以去年外资两度连买20日的力道观察，其总买超量均在1,200-1,300亿台币左右。

对比此波外资买超已达1,131.94亿台币，外资再大幅加码台股的空间十分有限。

虽然外资买超力道难以持续强劲，但富邦投顾总经理萧乾祥认为，在本波外资买超带动的台股升势中，本地法人及散户并未加入推高行列，反而担心台股将进入回档，配合单日成交量近来均难得见到单日千亿台币以上的大量，显示台股并未过热。即使下周回档亦不会有太大风险，月线8,800点附近料仍有支撑。

“只要外资没有大幅变化(撤出股市)，就算是买超后继无力，大盘还是会在缓步区间，往下幅度也不会太大。” 他说。

台股下周在月线8,800点附近至9,200点间来回几乎已是市场共识，而随着企业第一季财报陆续出炉，分析师多数认为财报佳的高殖利率个股表现空间将优于大盘。

**汇市也在等待外资动向**

不仅台湾股市下周表现将与外资动向息息相关。自3月下旬以来受外资汇入买股推升的台币 ，本周来因外资汇入力道趋缓，再度陷于区间整理。然而下周若股市续高坚强外资信心，配合时序渐入月底的出口商美元卖需，不排除台币有机会在区间偏强。

一位大型民营银行的汇市交易员认为，台股目前仍在高位震荡，预料外资不致于反手大幅卖超。由于美国市场本周五因节日休市，预料下周一亚洲市场将较为清淡，但该交易员认为，下周二起配合美股及台股表现，不排除外资若再涌现汇入需求，台币将向30元整数关卡靠拢。

另一位大型商银交易人士则认为，即使外资近期汇入力道不算太强，但若搭配月底出口商的美元卖压出笼，也将为推升台币提供助力。

只不过，该交易员也表示，央行先前在29.90附近明显出手阻升台币，预料该水位将成为短线的台币高位阻力区。

此外，对照与台币具比价效应的韩元 ，在台币上周四及周五(10日及11日)升破30元大关时，同时间韩元的相对水位在1,030-1,035附近，若下周韩元水位重新向1,030靠拢，将成为台币是否升破30元大关的参考标的之一。

他们指出，台湾央行对台币目前区间盘整价位30.00-30.20看来并没有太大意见，台股的走势将是重要的观察指标。

**债市下周多空交战静待胜负**

在台湾公债市场方面，本周在多方买盘进驻下，台债主流券殖利率纷纷下探波段新低，只不过美债一改盘整态势，美国指标10年期公债 殖利率周四意外站上2.7%，削弱原本台债多方气势，短线台债料在低档稍作整理，静待下周二20年期公债103/7 标售结果出炉。

展望下周，交易员认为，目前整体市场资金情势偏松，中长线资金补券需求持续增强，支撑近期台债多方催化资金行情及轧空，不过台债殖利率已近区间下缘，而本周包括褐皮书在内的诸多美国经济数据，都显示复苏趋势持续，令目前美债略显承压。

交易员指出，短期要带动台债殖利率继续下探低位须有进一步消息面指引，后续关注下周20年期公债得标情形而定。

“下周二台债会比较热闹，那天多空交战会很精彩。”一位大型证券商交易员说。

该交易员指出，下周二除了20年期公债103/7标售外，同一天10年期公债103/6期增额券 也将展开发行前交易。市场目前静待20年券标低即可进一步带动台债持续区间偏多，但10年新券的发行前交易则利于空方运作，预料当天多空将交战激烈，短线台债走势偏向区间震荡。

另一外资银行交易员认为，20年券取决于终端买盘的态度，以目前资金态势来看，预估得标区间暂估在1.95-1.98%，只要20年券标售结果低于1.95%，可望引领台债多方进一步表态，至于标债前预估10年券103/6 殖利率暂在1.57-1.58%盘整。

在中长期券的交投变数厘清后，殖利率前端的短券五年公债103/4 才有机会走出明显方向。