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市场报道 | 2014年 4月 17日 星期四 15:10 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走势虽偏多，但需留意可能先拉回

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* 英镑/美元突破2014年年内前次高点1.6823美元，具有重大意义及偏多效果

* 日线动能再度上升

* 但英镑/美元先行拉回的机会仍然不低

* 在1.6740及周三低点1.6721皆挂有买单

* 技术图表 link.reuters.com/teb68v(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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