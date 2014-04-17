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市场报道 | 2014年 4月 17日 星期四 15:25 BJT

《汇市简讯》欧元/美元趋势仍偏向上

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* 欧元/美元有机会向上测试1.4000

* 或升向2014年高点1.3967

* 近日未收在云区下方，使得走势偏于向上

* 日线图中曾收在一目均衡基准线下方，推迟了涨势

* 图表(link.reuters.com/hub68v)。(完)

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