版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 15:30 BJT

《汇市简讯》在102.00有大量美元/日圆期权合约将到期

路透4月17日 - 0715GMT

* 美元/日圆在亚洲盘介于101.85-102.26交投。今天有10亿美元行权价在102.00的期权合约到期

* 102.37是昨日高位。102.39是104.13-101.32跌势的38.2%水准

* 日线云图目前上移，云区顶部在102.49。卖单在102.50

* 昨日低点为101.81，周二和周一的101.50和101.42为支撑点

* 在101.40-101.00间有大量买单。200日移动均线切入位100.85仍是主要支撑 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐