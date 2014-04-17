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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 15:51 BJT

国际油市：亚洲柴油价差涨至七周高点，因炼厂维护减少供应

路透首尔4月17日 - 亚洲柴油较迪拜原油价差周四涨至七周高点每桶18.29美元，交易商称这是由于大量炼厂进入维护季，限制了产量。

含硫500ppm柴油现货升水同样微升至每桶0.31美元，反应了5月市场人气坚挺。

“柴油价格看上去还在继续上涨，”一家交易商称。

在第二季炼厂维护季中，供应已经收紧，但交易商预计该地区需求只会在第三季大增，因为届时将迎来夏季空调和出行需求。

交易商也在密切关注中国出口，本月稍晚将发布中国出口数据。中国国内需求仍旧疲弱，但新炼厂投产后柴油供应有所增加。

嘉能可从BP买入15万桶含硫500ppm柴油，5月7-11日装运，FOB价格为较新加坡报价每桶升水0.3美元。

兴隆从Sietco买入10万桶航煤，5月5-9日装运，FOB价格为较新加坡报价每桶升水0.1美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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