美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威 胁。她强调联储在未来一段时期会实行政策刺激。在执掌美联储以来的第二次公开讲话中，叶伦谨慎地没有预 言何时会将利率从零水准上调。相反，她强调升息决定将取决于就业市场的康复，以及通胀率能够多快升至联 储的2%目标水准。 美国达拉斯联储总裁费希尔称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应继续缩减大规模购债计划的规模，在 今秋结束该计划。他还表示，利率将保持在近零水平，至少至购债计划结束，或之后一段时间。 费希尔另提到，他对美国目前的低通胀水平“没有感到不安”。他说，对于推升通胀至高于美联储2%的长期目 标的任何政策，他将不会投赞成票或表示支持。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布褐皮书指出，随着天气相关因素对经济的拖累消退，最近几周美国 经济活动反弹。美联储褐皮书显示，12个月联储地区中，有八个地区称经济“温和至适度”成长。褐皮书是通 过综合全国范围内受访人提供的企业活动信息编撰而成。 日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行将在必要时调整政策，关注经济和物价的风险。他还重申，随着日 本经济持续温和复苏，该国正朝着实现央行2%通胀率目标稳步前进。 加拿大央行宣布维持利率在1%不变，一如市场预期，在三年半来一直维持借款成本不变。加拿大央行总裁 波洛兹周三表示，仍有可能降息，即便该央行预计通胀今年加速上升并接近2%的目标。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2014年3月13日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率7% 2014年3月3日上调150个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 王洋; 审校 张明钧)