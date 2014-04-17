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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 15:44 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威
胁。她强调联储在未来一段时期会实行政策刺激。在执掌美联储以来的第二次公开讲话中，叶伦谨慎地没有预
言何时会将利率从零水准上调。相反，她强调升息决定将取决于就业市场的康复，以及通胀率能够多快升至联
储的2%目标水准。 
    
    美国达拉斯联储总裁费希尔称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应继续缩减大规模购债计划的规模，在
今秋结束该计划。他还表示，利率将保持在近零水平，至少至购债计划结束，或之后一段时间。 
费希尔另提到，他对美国目前的低通胀水平“没有感到不安”。他说，对于推升通胀至高于美联储2%的长期目
标的任何政策，他将不会投赞成票或表示支持。 
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布褐皮书指出，随着天气相关因素对经济的拖累消退，最近几周美国
经济活动反弹。美联储褐皮书显示，12个月联储地区中，有八个地区称经济“温和至适度”成长。褐皮书是通
过综合全国范围内受访人提供的企业活动信息编撰而成。 
    
   日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行将在必要时调整政策，关注经济和物价的风险。他还重申，随着日
本经济持续温和复苏，该国正朝着实现央行2%通胀率目标稳步前进。 
    
    加拿大央行宣布维持利率在1%不变，一如市场预期，在三年半来一直维持借款成本不变。加拿大央行总裁
波洛兹周三表示，仍有可能降息，即便该央行预计通胀今年加速上升并接近2%的目标。 
   
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率11%                   2014年4月3日升25基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.75%              2014年3月13日升25基点
  泰国      一天期附买回利率2.25%          2013年11月27日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
            附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼      指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.25%            2013年11月7日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率0.75%                2013年12月17日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一周期回购利率7%               2014年3月3日上调150个基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.5%                 2014年1月29日升50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 王洋; 审校 张明钧)
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