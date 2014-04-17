版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 15:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面目标上看103.10

0731GMT

* 有机会测试日线云区底部102.49日圆

* 升至云区顶部103.10的机会浓厚

* 在102.05作多

* 周三盘中低点101.81持续提供支撑

* 一目均衡转换线及基准线呈多头排列

* 技术图表(link.reuters.com/nub68v)(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐