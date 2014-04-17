《汇市简讯》英镑/美元突破1.6821近期高位，但需留意交叉汇率影响

* 英镑/美元偏向买气，但需留意欧元/英镑的连带影响

* 多头目标目前在1.6879，为2009年11月高点

* 长线费波纳奇关键价位在1.7331，是英镑2007年9月-2009年1月由2.1162跌至1.35的回档位