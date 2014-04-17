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市场报道 | 2014年 4月 17日 星期四 15:55 BJT

《汇市简讯》英镑/美元突破1.6821近期高位，但需留意交叉汇率影响

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* 英镑/美元偏向买气，但需留意欧元/英镑的连带影响

* 英镑/美元升至1.6838美元，创2014年年内新高及数年高位

* 多头目标目前在1.6879，为2009年11月高点

* 更上方目标在2009年年内高位1.7044

* 长线费波纳奇关键价位在1.7331，是英镑2007年9月-2009年1月由2.1162跌至1.35的回档位

* 1.6780-90有坚实买气，卖单在1.6860-70(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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