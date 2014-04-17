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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 16:56 BJT

中国个股：长江证券下午临时停牌，业内猜测其大股东或发生变化

路透北京/上海4月17日 - 中国中型券商--长江证券 周四午后临时停牌并发布公告称，公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项。业内人士猜测，其大股东可能会发生变化。

此外，市场还有传言称，阿里巴巴集团董事局主席马云正洽商入股长江证券。路透尚未联络到长江证券发言人对此传言发表评论。但目前接触的数位长江证券高层和中层管理人员表示，他们尚不知公司停牌详情。

一接近该公司的人士预计，停牌可能和公司控股大股东易手有关。按湖北省政府此前的有关国资控股精神，长江证券的前两大股东可能会换位。

另一位接近公司人士表示，长江证券第一大股东海尔投资对长江证券的业务表现不满意，一直在寻找合适的接手方。而来自上海的两家股东--海欣股份 和锦江股份 亦有退出长江证券的意向。 　

该公司资料显示，截至2013年三季度，10大流通股东中青岛海尔投资发展公司控股14.72%，为第一大股东；湖北省能源集团公司持股10.69%，为第二大股东；海欣股份和锦江股份分别持股6.6%和4.2%，为第三和第五大股东。

阿里巴巴集团一直在寻求扩大其互联网金融的版图，在目前拥有小贷公司、担保公司的基础上，阿里巴巴已宣布收购天弘基金控股权，并在积极筹建一家民营银行。而股权分散的长江证券，去年底就曾爆出阿里巴巴入股的传言。

此前海尔已与阿里巴巴达成战略合作。去年12月，阿里巴巴入股海尔电器 旗下一家物流公司近10%股权，并认购海尔电器约9.65亿港元新股以及本金额约13.2亿港元的可换股债券。

长江证券公告称，待公司刊登相关公告后将复牌。该股周四早盘收报8.74元人民币，涨1.86%。(完)

欲浏览公司公告，请点选 here

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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