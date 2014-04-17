中国个股：长江证券下午临时停牌，业内猜测其大股东或发生变化

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透北京/上海4月17日 - 中国中型券商--长江证券 周四午后临时停牌并发布公告称，公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项。业内人士猜测，其大股东可能会发生变化。
此外，市场还有传言称，阿里巴巴集团董事局主席马云正洽商入股长江证券。路透尚未联络到长江证券发言人对此传言发表评论。但目前接触的数位长江证券高层和中层管理人员表示，他们尚不知公司停牌详情。
一接近该公司的人士预计，停牌可能和公司控股大股东易手有关。按湖北省政府此前的有关国资控股精神，长江证券的前两大股东可能会换位。
另一位接近公司人士表示，长江证券第一大股东海尔投资对长江证券的业务表现不满意，一直在寻找合适的接手方。而来自上海的两家股东--海欣股份 和锦江股份 亦有退出长江证券的意向。
该公司资料显示，截至2013年三季度，10大流通股东中青岛海尔投资发展公司控股14.72%，为第一大股东；湖北省能源集团公司持股10.69%，为第二大股东；海欣股份和锦江股份分别持股6.6%和4.2%，为第三和第五大股东。
阿里巴巴集团一直在寻求扩大其互联网金融的版图，在目前拥有小贷公司、担保公司的基础上，阿里巴巴已宣布收购天弘基金控股权，并在积极筹建一家民营银行。而股权分散的长江证券，去年底就曾爆出阿里巴巴入股的传言。
此前海尔已与阿里巴巴达成战略合作。去年12月，阿里巴巴入股海尔电器 旗下一家物流公司近10%股权，并认购海尔电器约9.65亿港元新股以及本金额约13.2亿港元的可换股债券。
长江证券公告称，待公司刊登相关公告后将复牌。该股周四早盘收报8.74元人民币，涨1.86%。(完)
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(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托