更新版 1-《独家新闻》中国央行拟放宽境外机构银行间债市准入，助推人民币国际化

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 央行拟放宽全球央行等境外机构银行间债市准入条件--消息
* 同时将加强债市交易监测，拟设立杠杆率等指标--消息
* 银行间债市监管既要规范又要发展，同时助推人民币国际化
* 加强交易监测将影响信用债等相关券种表现 (新增更多评论和背景)
路透北京/香港4月17日 - 中国银行间债市的监管显示出既要规范，又要发展的思路。中国央行在拟放宽境外机构市场准入同时，亦将加强债市交易监测。分析人士认为，放开境外机构准入条件“引活水”，有助于增加人民币债券需求，并助推人民币国际化。
据两位熟悉情况的消息人士周四透露，央行近日召开由银行高管参加的闭门会议，讨论研究放宽全球央行、主权基金、国际金融机构等非法人机构进入中国银行间债市的准入条件；以及设立杠杆率等指标，加强债市交易监测。
“对（上述）非法人机构放宽准入，意味着全球央行、主权基金、世界银行等，都可以直接进入银行间了。”上述熟悉情况的消息人士称。
一国有大行代理境外机构投资中国银行间债市的资深人士称，“如对境外机构更全面地放开，肯定会增加人民币债的需求。同时，这些机构进来应该是要他们带人民币进来投资的，可以推动人民币国际化，是资本开放的一部分。”
广发银行外汇交易主管黄毅也指出，此举对人民币国际化肯定是非常大的促进，将是很受外界欢迎的举措。有助于推动人民币国际化从贸易渠道拓展至交易和储备货币，若要达到该目的，必须允许境外机构持有人民币资产。
他认为，而开放债市就是非常重要的一环，此举为别国持有中国资产打开一条通道，有助于增加别国持有和投资人民币的意愿。逐步开放中国债市，会让人民币更可能成为别国的储备货币，别国通过进入这个市场，持有中国债券，人民币就可以强化其作为储备货币的角色。
**加强交易监测**
知情人士并透露，央行对于关联交易具体进行了定义和报送规则，拟设立杠杆率等指标，以加强对交易的监测。此外，央行还在此次会议上明确了各类涉嫌债市违规的处罚方式。
上述资深人士表示，公募基金早就有杠杆率等限制，而券商、专户理财等当前受限较小，若引入杠杆率等指标，势必会影响此类机构的业内地位，也会改变信用债等惯常杠杆操作标的资产的短期表现。
根据相关监管规定，券商自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%，而基金在银行间债市债券正回购的资金余额占资产净值的比例不得超过40%。
路透暂时无法联系到央行对此发表评论。
中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。
而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完) (发稿 路透中文新闻部)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托