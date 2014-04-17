《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月17日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透香港4月17日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:06时,1美元=6.2186人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.53 0.523 2.32 市北高新 10.42 0.579 2.89 大众交通 6.54 0.635 1.66 永生投资 16.84 1.26 2.15 老凤祥 23.9 2.54 1.51 S中纺机 25.2 0.809 5.01 鼎立股份 10.95 0.651 2.70 氯碱化工 7.8 0.468 2.68 双钱股份 11.09 0.714 2.50 海立股份 7.84 0.557 2.26 浦东金桥 12.36 1.064 1.87 外高桥 29.05 1.635 2.86 ST联华 21.15 1.645 2.07 锦江投资 10.4 0.92 1.82 中路股份 19.86 0.842 3.79 金山开发 13.75 0.612 3.61 海欣股份 7.29 0.501 2.34 耀皮玻璃 9.28 0.629 2.37 大江股份 6.56 0.371 2.84 上柴股份 10.86 0.699 2.50 丹化科技 6.47 0.438 2.38 上海三毛 6.24 0.604 1.66 友谊股份 11.67 1.303 1.44 上工申贝 11.72 0.577 3.27 上海机电 19.25 1.911 1.62 宝信软件 29.68 1.898 2.51 上海物贸 10.94 0.66 2.67 自仪股份 9.17 0.689 2.14 上海普天 18.92 0.761 4.00 陆家嘴 17.65 1.54 1.84 华新水泥 11.98 1.5 1.28 锦江股份 15.55 1.43 1.75 鄂尔多斯 8.07 0.883 1.47 华电能源 2.59 0.289 1.44 SST天海 6.22 0.302 3.31 大名城 6.33 0.396 2.57 东方通信 12.7 0.539 3.79 黄山旅游 12.68 1.242 1.64 开开实业 11.78 0.748 2.53 海南航空 1.82 0.381 0.77 ST轻骑 4.65 0.337 2.22 振华重工 3.45 0.401 1.38 锦州港 3.94 0.387 1.64 九龙山 3.4 0.288 1.90 凌云股份 8.59 0.541 2.55 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托