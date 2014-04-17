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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 16:21 BJT

汽车产业：韩美自由贸易协议令日德车企受益颇丰--数据

路透首尔4月17日 - 进口数据显示，日本和德国车企从韩国与美国自由贸易协议中获得的好处高于美国同行，而美国车企并没有像预料那样取得丰厚回报。

美国车企正在与一种看法斗争：据说它们在燃油效率方面落后于德国同行。销售数据也显示，韩国消费者正发展出对柴油车型的独特偏好，这恰好是德国汽车品牌的支柱领域。

根据韩国汽车进口商和净销售协会(KAIDA)数据，德国和日本车企去年的美国产汽车销量较2011年增长近四倍，超越了美国车企同期43%的增幅。韩国和美国的自由贸易协议在2012年生效。

“自由贸易协议确实给予我们发展机遇，但对我们销量的促进不大，”Cadillac一位官员称。因问题敏感，该官员要求不具名。

“外国汽车在韩国销量增长主要是受柴油车型销售上升所推动，但是美国车企少有柴油车型。”

据KAIDA数据，尽管有贸易协议的支撑，美国车企在韩国进口汽车市场的份额去年却缩水至7.5%，2011年为7.9%。

德国品牌在进口汽车销售中以67.5%的份额领先，日本车企以14%位居第二。(完)
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