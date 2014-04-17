汽车产业：韩美自由贸易协议令日德车企受益颇丰--数据

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透首尔4月17日 - 进口数据显示，日本和德国车企从韩国与美国自由贸易协议中获得的好处高于美国同行，而美国车企并没有像预料那样取得丰厚回报。
美国车企正在与一种看法斗争：据说它们在燃油效率方面落后于德国同行。销售数据也显示，韩国消费者正发展出对柴油车型的独特偏好，这恰好是德国汽车品牌的支柱领域。
根据韩国汽车进口商和净销售协会(KAIDA)数据，德国和日本车企去年的美国产汽车销量较2011年增长近四倍，超越了美国车企同期43%的增幅。韩国和美国的自由贸易协议在2012年生效。
“自由贸易协议确实给予我们发展机遇，但对我们销量的促进不大，”Cadillac一位官员称。因问题敏感，该官员要求不具名。
“外国汽车在韩国销量增长主要是受柴油车型销售上升所推动，但是美国车企少有柴油车型。”
据KAIDA数据，尽管有贸易协议的支撑，美国车企在韩国进口汽车市场的份额去年却缩水至7.5%，2011年为7.9%。
德国品牌在进口汽车销售中以67.5%的份额领先，日本车企以14%位居第二。(完)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托