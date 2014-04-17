欧元债市：希腊公债收益率降至发行水平下方

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
从本周稍早的高于5.1%跌破发行收益率4.95%显示，希腊或许能够在未来有更稳定的投资者基础。
债市表现强劲是吸引投资者参与未来希腊债券销售的关键。
“很有可能有一些人希望迅速获利，然后退出去...或者有点太早。”阿姆斯特丹ING的投资级债券策略主管Padhraic Garvey称。
“理想情况是该债券收益率可以达到4.75%，甚至是4.5%，来建立信心。你不希望收益率上扬，因为这样会口碑不好，并降低未来债券发行成功的机率。”
希腊10年期公债 收益率最新报6.21%。
最新发行的五年期公债收益率报4.949%。(完)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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