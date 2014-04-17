欧元债市：希腊公债收益率降至发行水平下方

从本周稍早的高于5.1%跌破发行收益率4.95%显示，希腊或许能够在未来有更稳定的投资者基础。

债市表现强劲是吸引投资者参与未来希腊债券销售的关键。

“很有可能有一些人希望迅速获利，然后退出去...或者有点太早。”阿姆斯特丹ING的投资级债券策略主管Padhraic Garvey称。

“理想情况是该债券收益率可以达到4.75%，甚至是4.5%，来建立信心。你不希望收益率上扬，因为这样会口碑不好，并降低未来债券发行成功的机率。”

希腊10年期公债 收益率最新报6.21%。