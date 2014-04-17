版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 17日 星期四 16:28 BJT

中国财政：3月全国财政收入同比增5.2%，但中央财政收入降1.4%--财政部

路透北京4月17日 - 中国财政部周四公布，3月全国财政收入10,103亿元人民币，同比增长5.2%。

财政部网站刊登新闻稿并显示，3月中央财政收入3,774亿元，同比下降1.4%；地方财政收入6,329亿元，同比增长9.5%。

整个1-3月来看，全国财政收入35,026亿元人民币，同比增长9.3%；其中，中央财政收入15,545亿元，同比增长6.4%；地方财政收入19,481亿元，同比增长11.8%。

同期，全国财政支出30,432亿元，同比增长12.6%；其中中央财政支出4,385亿元，同比增长8.4%。（完）

欲览详情，请点击财政部网站 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐