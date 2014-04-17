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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 17:21 BJT

《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：平收，锁定获利抵消了美联储低利率前景的利多效应

日股日经指数周四在震荡交投中平收。上日大涨后的获利了结，抵消了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在较长一段时间内维持低利率的提振作用。日经指数收平，报14,417.53点。盘中交投震荡，在平盘上下游走，曾触及一周高位14,500.66点。东证股价指数和JPX-日经400指数400分别平收于1,166.59点和10,614.69点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，IPO临近开启致市场谨慎观望

中国股市沪综指周四收跌，整体继续呈震荡之势。分析师表示，近期经济疲弱形势进一步明朗，且IPO开启临近令市场更多的倾向于谨慎观望。沪综指收盘报2,098.885点，跌6.237点或0.30%，上证A股今日成交额 742亿元人民币，上日为750亿元。创业板指数收涨0.61%，上证金融地产行业指数收跌0.47%。沪深300指数 收报2,224.803点；沪深300指数期货主力5月合约收报2,226.2点，跌0.26%，成交398,857手。

--香港股市：小幅收高，节前成交量创2月中期以来最低

香港股市周四小幅收高，但成交量为2月中期以来最小，因投资者即将迎来复活节假期。港股恒生指数收升0.3%至22,760.24点，本周下跌1.1%。国企指数上涨0.4%。市场成交量为10.4亿港元。

--汇市：美元受挫于叶伦的低息立场，英镑接近四年半高位

美元指数周四回落，隔夜美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦重申维持宽松货币立场，其言论推高欧元和日圆。英镑贸易加权指数触及五年半高位。美元指数跌0.16%，报79.672。欧元兑美元上涨0.17%，报1.3838美元；英镑兑美元涨0.23%，报1.6836美元；美元兑日圆下跌0.23%，报101.99。欧元兑日圆报141.16。

--国际油市：布兰特原油期货守在109美元上方，因乌克兰紧张局势升高

布兰特原油周四守在每桶109美元上方，距六周高位相去不远，乌克兰紧张局势升高，使得油价的地缘政治风险溢价不变，同时对美国和中国需求的乐观看法亦支持人气。0830GMT，布兰特原油6月合约下跌0.09美元，报每桶109.48美元。周三布兰特原油曾触及110.36美元，为3月4日以来最高水准。美国原油5月合约涨0.03美元至103.79美元。该合约上日亦曾触及六周高点104.99美元。

--欧元债市：希腊公债收益率降至发行水平下方

希腊自2012年违约后首次发行公债的收益率(殖利率)周四稍微跌至发行水平下方，因希腊公债经历短暂卖压之后，与其他二线国家公债一道上扬。希腊五年期公债的首次发售面临严峻压力，因投资者将这次里程碑式的发售作为锁定利润的机会。希腊公债今年在欧元区国家中表现最好。希腊10年期公债收益率最新报6.07%。

--全球金市：现货金跌至1,300美元之下，SPDR基金黄金流出冲击市场

现货金下跌，为三日来第二日下跌，因股市上涨，且全球最大的黄金上市交易基金流出量创近四个月最大。0830GMT，现货金报1,299.10美元。现货银报19.55。 (完) (整理 洪曦; 审校 艾茂林)
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