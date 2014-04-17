《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（国际版）

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
[市场摘要]
--日本股市：平收，锁定获利抵消了美联储低利率前景的利多效应
日股日经指数周四在震荡交投中平收。上日大涨后的获利了结，抵消了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在较长一段时间内维持低利率的提振作用。日经指数收平，报14,417.53点。盘中交投震荡，在平盘上下游走，曾触及一周高位14,500.66点。东证股价指数和JPX-日经400指数400分别平收于1,166.59点和10,614.69点。
--中国股市：沪综指小幅收跌，IPO临近开启致市场谨慎观望
中国股市沪综指周四收跌，整体继续呈震荡之势。分析师表示，近期经济疲弱形势进一步明朗，且IPO开启临近令市场更多的倾向于谨慎观望。沪综指收盘报2,098.885点，跌6.237点或0.30%，上证A股今日成交额 742亿元人民币，上日为750亿元。创业板指数收涨0.61%，上证金融地产行业指数收跌0.47%。沪深300指数 收报2,224.803点；沪深300指数期货主力5月合约收报2,226.2点，跌0.26%，成交398,857手。
--香港股市：小幅收高，节前成交量创2月中期以来最低
香港股市周四小幅收高，但成交量为2月中期以来最小，因投资者即将迎来复活节假期。港股恒生指数收升0.3%至22,760.24点，本周下跌1.1%。国企指数上涨0.4%。市场成交量为10.4亿港元。
--汇市：美元受挫于叶伦的低息立场，英镑接近四年半高位
美元指数周四回落，隔夜美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦重申维持宽松货币立场，其言论推高欧元和日圆。英镑贸易加权指数触及五年半高位。美元指数跌0.16%，报79.672。欧元兑美元上涨0.17%，报1.3838美元；英镑兑美元涨0.23%，报1.6836美元；美元兑日圆下跌0.23%，报101.99。欧元兑日圆报141.16。
--国际油市：布兰特原油期货守在109美元上方，因乌克兰紧张局势升高
布兰特原油周四守在每桶109美元上方，距六周高位相去不远，乌克兰紧张局势升高，使得油价的地缘政治风险溢价不变，同时对美国和中国需求的乐观看法亦支持人气。0830GMT，布兰特原油6月合约下跌0.09美元，报每桶109.48美元。周三布兰特原油曾触及110.36美元，为3月4日以来最高水准。美国原油5月合约涨0.03美元至103.79美元。该合约上日亦曾触及六周高点104.99美元。
--欧元债市：希腊公债收益率降至发行水平下方
希腊自2012年违约后首次发行公债的收益率(殖利率)周四稍微跌至发行水平下方，因希腊公债经历短暂卖压之后，与其他二线国家公债一道上扬。希腊五年期公债的首次发售面临严峻压力，因投资者将这次里程碑式的发售作为锁定利润的机会。希腊公债今年在欧元区国家中表现最好。希腊10年期公债收益率最新报6.07%。
--全球金市：现货金跌至1,300美元之下，SPDR基金黄金流出冲击市场
现货金下跌，为三日来第二日下跌，因股市上涨，且全球最大的黄金上市交易基金流出量创近四个月最大。0830GMT，现货金报1,299.10美元。现货银报19.55。 (完) (整理 洪曦; 审校 艾茂林)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托