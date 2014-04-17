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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 16:27 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币小升，因美联储主席叶伦讲话压制美元走弱

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.98 102.24 +0.25 +3.24 105.28

坡元 1.2487 1.2508 +0.17 +1.16 1.2632

台币 30.221 30.201 -0.07 -0.90 29.950

韩元 1038.80 1037.70 -0.11 +1.60 1055.40

泰铢 32.17 32.26 +0.28 +2.14 32.86

菲律宾披索* 44.37 44.43 +0.14 +0.07 44.40

印尼卢比 11420.00 11432.00 +0.11 +6.48 12160.00

印度卢比 60.42 60.37 -0.07 +2.29 61.80

马币 3.2360 3.2420 +0.19 +1.22 3.2755

人民币 6.2186 6.2214 +0.05 -2.65 6.0539

* 菲律宾金融市场因假期休市。(完)

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